Белград, , 15:12 — REGNUM Все необходимые объёмы поставок российского природного газа до конца предстоящего отопительного сезона обеспечены Сербией и потому страна не ожидает проблем в этом вопросе. Об этом 4 сентября заявил генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается газа, мы практически обеспечили все необходимы объемы газа до конца отопительного сезона, который перед нами. В хранилище в Венгрии находится 350 млн кубометров, и мы продолжаем туда складировать по договору. ПХГ «Банатский двор», его сербская часть, содержит 270 млн кубометров, россияне в свою часть хранилища закачают 270-280 млн до конца сентября», — приводит его слова ТАСС.

Также Баятович отметил, что у Сербии имеются значительные запасы газа и на собственной территории, и в Венгрии, добавив, что цена голубого топлива для сербской стороны, как об этом договорились президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич, рассчитывается по нефтяной формуле и будет самой низкой в Европе.

«Поэтому проблем с газом не ожидаем», — добавил гендиректор «Сербиягаза».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что руководство Венгрии полностью понимает нежелание правительства Сербии поддерживать санкции Запада против России.