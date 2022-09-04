Самара, 4 сентября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. 4 сентября в Самаре на стадионе «Самара Арена» футбольный клуб «Крылья Советов» в матче восьмого тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 примет московский ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

ЦСКА

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Глен Бейл, Роман Евгеньев, Матео Барач, Денис Якуба, Роман Ежов, Александр Коваленко, Артем Соколов, Максим Глушенков.

Главный тренер: Игорь Осинькин.

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин, Бахтиёр Зайнутдинов, Игорь Дивеев, Мойзес, Милан Гаич, Саша Зделар, Виктор Мендес, Хорхе Карраскаль, Хесус Медина, Федор Чалов.

Главный тренер: Владимир Федотов.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым. Ассистенты главного судьи — Александр Кудрявцев и Дмитрий Жвакин.