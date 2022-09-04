Барнаул, 4 сентября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Из Алтайского края 3 сентября отправился очередной груз с 20 тоннами гуманитарной помощи жителям Донбасса и освобождённых территорий б. УССР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Алтайского края Гуманитарная помощь для жителей Донбасса. Барнаул, Алтайский край

Партия в основном состоит из продуктов питания — риса, гороха и гречневой крупы, расфасованных в 800-граммовые пачки. Вся продукция, как отмечается, имеет сертификаты качества.

По словам зампреда Совета Федерации Андрея Турчака, всего Алтайский край отправил в республики Донбасса около 200 тонн груза — продуктов питания и хозяйственных принадлежностей.

«В оказании помощи участвуют все: представители власти, общественники, предприниматели, жители. Именно так, вместе, мы можем решить любую проблему», — отметил политик.