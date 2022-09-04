Донецк, , 15:01 — REGNUM ВСУ обстреляли Луганское и два района Донецка. Об этом 4 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:30 — н.п. Новомихайловка — н.п. Луганское: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм. 14:15 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм. 14:43 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка натовскими снарядами.

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