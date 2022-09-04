София, , 14:57 — REGNUM Европейская комиссия (ЕК) объявила о намерении выделить Болгарии €1,3 млрд. в качестве беспроцентного кредита для реализации ряда внутренних инфраструктурных программ. Об этом 4 сентября сообщает софийская газета «Факты».

По словам вице-премьера Болгарии Атанаса Пеканова, соответствующие средства должны пойти на реформу системы МВД, возведение новых жилых комплексов для ветеранов армии, а также строительство электростанций и других энергетических объектов. Других деталей не сообщается.

Напомним, ранее Болгария заявляла о намерении увеличить свой внешний долг на 25%. При этом, как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в Минэкономики Болгарии, в обозримом будущем официальная София не сможет осуществлять регулярные выплаты по долговым обязательствам.