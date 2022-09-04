Бухарест, , 14:56 — REGNUM В столице Румынии начал свою работу ежегодный Бухарестский международный авиасалон BIAS-2022. Об этом 4 сентября сообщает румынская газета Jurnalul.

Согласно официальной информации, в мероприятии принимают участие военные самолеты из 15 стран-участниц Североатлантического альянса. Кроме того, в показательных шоу выступят десятки представителей румынских, словенских и польских аэроклубов, находящихся под натовской эгидой.

Доступ на BIAS-2022 является бесплатным для всех посетителей, однако лицам, желающих сделать фото отдельных экземпляров воздушных судов, придется приобрести специальные пропускные документы.