Москва, 4 сентября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населённых пунктов Балаклея, Першотравневое Харьковской области, Завитне Бажання, Ивановка и Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике. Об этом 4 сентября сообщили в Минобороны России.

Coffeebean2 Ракета AGM-88 HARM под крылом истребителя F-16CJ

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Также перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области, семь снарядов реактивных систем залпового огня в районе Каховской ГЭС, в том числе четыре — HIMARS и три — «Ольха», — отмечается в сообщении.

Кроме того, за сутки поражены четыре пункта управления ВСУ, в том числе: штаб националистического формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Харькова.