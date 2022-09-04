Москва, , 14:44 — REGNUM Страны Европы допустили слишком большое количество ошибок, за которые им приходится расплачиваться, и они уже начали платить за них своим выходом из своей зоны комфорта. Об этом 4 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Много жировали, слишком комфортно жили, и вот отсюда как раз и слова (президента Франции Эммануэля) Макрона, что эта эпоха заканчивается для Европы. Они сделали слишком много ошибок и им придётся за это платить, и они платят за это уже сейчас выходом из той самой зоны комфорта», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросы с визами всегда были камнем преткновения в отношениях России с западными странами.