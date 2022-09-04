* запрещённая в России организация

Москва, 4 сентября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России по военным объектам на территории б. УССР. Об этом 4 сентября сообщили в Минобороны России.

Военная техника ВС России. Министерство обороны России

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«За сутки поражены четыре пункта управления ВСУ, в том числе: штаб националистического формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Харькова, 66-й механизированной бригады в районе Елизаветовки Донецкой Народной Республики, 65-й механизированной бригады в районе Никольского Запорожской области, а также 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах», — отмечается в сообщении.

Также уничтожены три склада боеприпасов в районах населённых пунктов Северск Донецкой Народной Республики, Малиновка и Никольское Запорожской области.