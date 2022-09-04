Москва, 4 сентября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Российская программа следующей долговременной миссии на Международную космическую станцию предусматривает до пяти выходов в открытый космос. Об этом рассказал космонавт Сергей Прокопьев в интервью журналу «Русский космос».

Roscosmos.ru Союз МС-10

Сергей Прокопьев входит в основной состав экипажа «Союз МС-22». Он должен отправиться на МКС вместе с космонавтом Дмитрием Петелиным и американским астронавтом Франциско Рубио 21 сентября.

Среди основных задач предстоящей миссии Прокопьев выделил работы за бортом орбитальной станции. Российским космонавтам предстоит завершить развёртывание модуля «Наука» в составе российского сегмента МКС. Для этого потребуется до пяти выходов в открытый космос.

Также космонавты продолжат работу по научной программе. Прокопьев отметил, что на него возложено проведение эксперимента по 3D-печати. Ещё одной задачей станет проведение российско-европейского эксперимента «Плазменный кристалл-4», направленного на изучение поведения заряженных частиц в условиях микрогравитации.