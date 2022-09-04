Москва, , 14:37 — REGNUM В результате сосредоточенных огневых ударов ВС России по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в Харьковской области и ДНР ликвидировано 110 боевиков. Об этом 4 сентября сообщили в Минобороны России.

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«В результате сосредоточенных огневых ударов по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Гусаровка Харьковской области и Адамовка Донецкой Народной Республики ликвидировано 110 боевиков», — отмечается в сообщении.

Командованием ВСУ проводится доукомплектование этих соединений за счёт мобилизованных граждан из западных и центральных областей б. УССР.

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