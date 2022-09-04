Москва, 4 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Вопросы с визами всегда были камнем преткновения в отношениях России с западными странами. Об этом 4 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Ну всегда это было камнем преткновения, хотя в былые времена удалось серьезно продвинуться: были специальные визы и для студентов, и для представителей культуры, и для дипломатов и так далее», — сказал представитель Кремля.

При этом он уточнил, что теперь в «какой-то труднообъяснимой злобе» представители Запада не гнушаются ничем, чтобы рапортовать о якобы наносимых ими по жителям России ударах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при принятии решения о поездке президента России Владимира Путина на саммит «Группы двадцати» (G20), который состоится в Индонезии, будут учтены все факторы, включая фактор безопасности.