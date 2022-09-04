Москва, , 14:29 — REGNUM В Николаевской области истребительной авиацией ВКС России сбит штурмовик Су-25 ВСУ. Об этом 4 сентября сообщили в Минобороны России.

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«В районе населенного пункта Романовка Николаевской области истребительной авиацией ВКС России сбит штурмовик Су-25 ВСУ», — отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам ВСУ.

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