Москва, 4 сентября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на николаево-криворожском направлении. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам ВСУ. Об этом 4 сентября сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП «Брэдли» производства США, 10 других боевых бронированных машин, 5 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих», — отмечается в сообщении.