Владивосток, , 14:19 — REGNUM Глава правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн прилетел во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2022 года. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба правительства Приморского края в своём телеграм-канале.

Мин Аун Хлайн Tatarstan.ru

«Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн прилетел в Приморье для участия в \/II Восточном экономическом форуме», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в аэропорту его встречали заместитель председателя правительства региона Алексей Наздратенко и руководитель агентства международного сотрудничества Алексей Старичков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Ли Чжаньшу приедет во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме