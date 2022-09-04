Ульяновск, , 14:15 — REGNUM Ульяновский автомобильный завод начал продажи внедорожников «Хантер» в упрощённой комплектации, отвечающих экологическим требованиям класса «Евро-0». Об этом свидетельствуют прайс-листы на модели УАЗ на сайте автопроизводителя.

УАЗ Auto-logo.info

Также на сайте производителя появились автомобили УАЗ СГР (известные как «Буханка»), соответствующие требованиям «Евро-0». Стоимость моделей в упрощённой комплектации на 20 тыс. рублей ниже модификаций, отвечающих требованиям «Евро-5».

Модификации более низкого экологического стандарта доступны не для всех моделей УАЗ. Внедорожники «Патриот» на сайте производителя предлагаются только в модификации с экологическим классом «Евро-5».

Росстандарт и Минпромторг РФ упростили требования к отечественным автопроизводителям весной 2022 года для снижения зависимости от импортных комплектующих. Российские компании, включая ООО «УАЗ», получили разрешение на установку двигателей экологического класса ниже «Евро-5».

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