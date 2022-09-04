Донецк, , 14:14 — REGNUM ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка натовскими снарядами. Об этом 4 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:06 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Кировский район Донецка.

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