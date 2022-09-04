Донецк, 4 сентября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Второй корпус Народной милиции ЛНР совместно с подразделением «Ахмат» начал масштабное наступление в ДНР. Об этом 4 сентября заявил глава ЧечниРамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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По его словам, наступление началось после того, как ВСУ раскрыли свои позиции благодаря выдержанной союзными войсками «тактической паузе».

«Теперь спецназ «Ахмат» вместе с союзными войсками ведет активные наступательные действия и нещадно бьет врага», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Теперь ВСУ вместо контрнаступления остается думать «лишь о спасении своих жизней», добавил Кадыров.