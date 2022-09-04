Ватикан, , 14:06 — REGNUM Папа римский Франциск отслужил торжественную мессу на паперти собора Святого Петра в Ватикане, в ходе которой причислил к лику блаженных Римско-католической церкви папу римского Иоанна Павла I (Альбино Лучани).

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Латинскую формулу, которой по традиции совершается прославление в лике блаженных, папа римский Франциск произнес перед тысячами верующих. После этого на алтарь был вынесен реликварий c рукописным размышлением Лучани о вере, надежде и человеколюбии, а на Соборе святого Петра было открыто изображение блаженного, передает РИА Новости.

В ноябре 2017 г. папа Франциск одобрил декрет Конгрегации по делам канонизации святых о признании Католической церковью чуда по заступничеству Иоанна Павла I, который возглавлял Римско-католическую церковь с 26 августа по 28 сентября 1978 г. Речь идет о чудесном исцелении от тяжелой болезни мозга девочки из Аргентины в 2011 г.