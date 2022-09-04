Эдинбург, Великобритания, 4 сентября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В случае победы действующего главы МИД Великобритании Лиз Трасс в последнем туре выборов британского премьер-министра это может обернуться катастрофой для страны. Об этом 4 сентября заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен в интервью телеканалу Sky News.

Firstminister.gov.scot Никола Стерджен

«Если она будет руководить (страной — ред.) так же, как она проводила свою кампанию в течение лета, она станет катастрофой — не только для Шотландии, но и для всей Великобритании», — сказала Стерджен.

При этом первый министр Шотландии выразила надежду на то, что Трасс не сможет занять пост главы правительства Британии, так как в данный момент страна переживает тяжёлое время и ей необходимо серьезное и сознательное руководство.

Также она указала, что Трасс, как считает Стерджен, проводит кампанию, учитывая приоритеты отдельных членов консервативной партии и в том числе — снижение налогов.

«Навязчивые идеи очень маленького числа членов консервативной партии не являются верными приоритетами для страны», — пояснила первый министр Шотландии, однако добавила, что в случае избрания нынешнего главы МИД на пост премьер-министра она будет делать всё возможное для выстраивания с Трасс конструктивных рабочих отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около 60% предприятий в Великобритании оказались под угрозой закрытия из-за растущих цен на электроэнергию.