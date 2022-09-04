Берлин, 4 сентября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. ФРГ планирует полностью остановить импорт российского газа в декабре текущего года. Об этом 4 сентября заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Olaf Kosinsky Олаф Шольц

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По его словам, Россия «больше не является надежным энергетическим партнером» для страны, и Шольц пообещал, что Германия точно переживет эту зиму.

На проходящей пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров руководства правящих в ФРГ партий он заявил, что «нечто, что всегда имело место даже во время Холодной войны, больше не действует».

Шольц заявил, что страна планирует остановить поставки российского газа с декабря 2022 г., и Германия при этом продолжит поддерживать киевский режим.

Ранее сообщалось, что Германии удалось заполнить подземные газохранилища на 85%. Кроме этого, правящая коалиция согласовала пакет мер поддержки граждан Германии в условиях энергетического кризиса общим объемом в 65 млрд евро.