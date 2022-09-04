Берлин, 4 сентября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Правительство Германии одобрило план по снижению инфляции на сумму 65 млрд евро. Об этом 4 сентября передает AFP.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ Германии

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«Своевременная и соразмерная помощь гражданам и предприятиям необходима в связи с быстро растущим бременем высоких цен на энергоносители. Общий пакет — более €65 млрд», — отмечается в сообщении.

В эту сумму входит единовременная выплата в размере 300 евро нескольким миллионам пенсионеров ФРГ. Это частично поможет покрыть подорожание счетов за электроэнергию. Также студенты получат выплату в размере 200 евро.

Помощь правительства происходит на фоне остановки поставок газа со стороны России по «Северному потоку».