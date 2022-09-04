Вашингтон, 4 сентября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Американская компания Google вернула в свой магазин приложений для мобильных устройств под управлением операционной системы Android платформу социальной сети Parler. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Shawn Collins Google

Социальная сеть Parler стала получила популярность среди сторонников бывшего президента США Дональда Трампа в начале 2021 года. Перед этим были заблокированы страницы тогда ещё действующего президента в Twitter и других крупных американских социальных сетях.

Сама социальная сеть Parler в январе 2021 года была заблокирована в магазинах приложений Apple и Google. Другая американская корпорация — Amazon — отключила социальную сеть от принадлежащей ей сервисов веб-хостинга.

Parler вновь стала доступна в магазине приложений Apple в мае 2021 года. Однако в магазин Google соцсеть вернулась только в сентябре 2022 года. Для это администрации социальной сети пришлось модифицировать своё приложение, согласившись модерировать записи в соответствии с политикой Google.