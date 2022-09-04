Владивосток, 4 сентября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Из-за приближающегося тайфуна 5–7 сентября во Владивостоке вводится свободное посещение всех образовательных учреждений. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба администрации города.

Ecofiscal.ca Тайфун

Отмечается, что в результате приближения тайфуна сильный дождь и ветер обрушатся на Владивосток уже в ночь на 5 сентября и связанная с его прохождением плохая погода будет продолжаться в течение трёх дней.

«Все службы жизнеобеспечения приведены в режим повышенной готовности. Кроме того, с 5 по 7 сентября во всех учреждениях образования вводится свободное посещение», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот период общее количество выпавших осадков может составить до 120 мм, а при сильном дожде будут наблюдаться порывы ветра со скоростью до 25 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне томичей предупредили об ухудшении погодных условий 3 сентября.