Энергодар, Украина, 4 сентября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Специалисты МАГАТЭ планируют уехать с Запорожской АЭС 6 сентября, но могут и продлить своё пребывание на станции. Об этом 4 сентября заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Запорожская АЭС

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«Касательно миссии: она в рабочем порядке находится у нас до 5 числа. То есть завтра они ещё работают, а 6 сентября выдвигаются. Это пока предварительно», — отметил он в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, МАГАТЭ может продлить своё пребывание на АЭС или оставит несколько человек для дальнейшего наблюдения за ситуацией.