Пекин, , 13:30 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Циминсин-50 (QMX-50), который предназначен для полётов околоземном космическом пространстве и работает на солнечных аккумуляторах, успешно испытал Китай. Об этом 4 сентября сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Корпорацию авиационной промышленности Китая (AVIC).

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Отмечается, что крупногабаритный двухфюзеляжный беспилотник для ближнего космоса был создан Первым авиастроительным институтом AVIC. В ходе испытаний QMX-50 успешно взлетел в районе города Юйлинь (северо-западная провинция Шэньси), провёл в воздухе около 26 минут, после чего произвёл успешное приземление.

Также уточняется, что названный дрон является первым низкоскоростным беспилотников для ближнего космоса с двухфюзеляжной компоновкой и первым созданным AVIC БПЛА, работающим с помощью солнечных аккумуляторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что устранение проблем, выявленных при подготовке к запуску ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и корабля Orion, потребует возвращения ракеты в монтажный корпус.