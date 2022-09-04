Кишинёв, 4 сентября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Кишиневе — столице Молдавии — члены оппозиционной партии «Шор» вышли на митинг к зданию районного городского суда с требованием освободить задержанных ранее товарищей.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Собравшиеся у суда скандируют лозунги, в которых требуют отставки президента страны Майи Санду и призывают прекратить преследование членов оппозиции.

«Власти боятся массовых протестов, поэтому таким репрессивным способом стараются обезглавить протестное движение», — считает представитель партии Валерий Клименко, слова которого передает РИА Новости.