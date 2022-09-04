Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM Бразильский фланговый защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от предстоящего матча Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с московским «Спартаком».

Игроки ФК «Зенит» Малком, Дуглас Сантос и Клаудиньо Дарья Драй © ИА REGNUM

«Матч будет непростым, потому что это, наверное, лучший «Спартак», который я видел за три года в России. Статистика тоже об этом говорит — лучший старт за все это время. Плюс в этом сезоне команда особенно много забивает», — цитирует защитника «сине-бело-голубых» «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 4 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», а стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

За «Зенит» Дуглас Сантос выступает с 4 июля 2019 года после перехода из немецкого «Гамбурга» за 13,5 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 13,5 миллиона евро.