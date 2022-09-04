Нассау, , 13:15 — REGNUM Багамский легкоатлет Шавес Харт погиб во время криминального инцидента в Северном Абако. Об этом 4 сентября передает Eyewitness News.

3 сентября Харт стал участником драки на парковке. Во время потасовки один из участников достал пистолет и выстрелил в Харта.

Спустя два часа на место преступления прибыли сотрудники правоохранительных органов и «скорая». Медики констатировали смерть спортсмена. Подозреваемый задержан.

Харту было 29 лет, он является серебряным призером ЧМ-2016 в помещении в эстафете 4×400 м. Принимал участие в летних Олимпийских играх в 2016 г.