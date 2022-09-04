Берлин, , 13:15 — REGNUM Германии хватит газа для того, чтобы пережить грядущую зиму, даже в том случае, если поставки российского природного газа будут прекращены. Такое мнение 3 сентября высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью медиагруппе WAZ-Mediengruppe.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Даже если снова станет совсем туго с поставками со стороны России, мы, скорее всего, переживем зиму», — предположил он.

При этом Шольц выступил с утверждением, что в немецком правительстве отсутствуют разногласия по связанным с энергетикой вопросам, добавив, что «взаимодействие в правительстве намного лучше, чем порой предполагают».

Как передавало ИА REGNUM, ранее издание Die Welt написало, что антиправительственный митинг в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с Россией, способен вдохновить оппозицию ФРГ.