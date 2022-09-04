Вашингтон, 4 сентября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Американскую телевизионную премию «Эмми» 2022 года в категории «Лучший анимационный проект» получили создатели мультсериала «Аркейн». Об этом сообщается на сайте премии.

Цитата из мультсериала «Аркейн» «Аркейн»

На победу в этой категории также претендовали мультсериалы «Рик и Морти», «Симпсоны», «Что, если…» и «Закусочная Боба». Проект «Аркейн» может получить ещё одну премию «Эмми» в категории «Лучший звук в сериале». Победители в этой номинации будут объявлены позже.

Мультсериал в жанре фэнтези «Аркейн» создан по вселенной видеоигры League of Legends. Над проектом для стриминговой платформы Netflix работали компания Riot Games и студия Fortiche.

В 2021 году «Аркейн» получил несколько премий «Энни», присуждаемых Международной ассоциацией анимационного кино ASIFA. Также проект удостоен премий Golden Reel Awards и British Film Editors.