Херсон, Бывш. УССР, 4 сентября 2022, 13:11 — REGNUM В Херсонской области не прекращаются обстрелы со стороны ВСУ. Об этом 4 сентября сообщил замглавы местной администрации Кирилл Стремоусов.
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По его словам, системы ПВО работают постоянно.
«Хаотичные обстрелы — жилые дома, речной порт вчера, гостиница — чисто гражданская инфраструктура», — отметил Стремоусов.
Информации о пострадавших на данный момент нет.