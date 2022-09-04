Херсон, 4 сентября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Херсонской области не прекращаются обстрелы со стороны ВСУ. Об этом 4 сентября сообщил замглавы местной администрации Кирилл Стремоусов.

Mil.ru ПВО России

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По его словам, системы ПВО работают постоянно.

«Хаотичные обстрелы — жилые дома, речной порт вчера, гостиница — чисто гражданская инфраструктура», — отметил Стремоусов.

Информации о пострадавших на данный момент нет.