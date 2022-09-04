Ермолино, Калужская область, 4 сентября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Многие жители города Ермолино и Боровского района собрались в ДК «Полёт», чтобы проститься со своим земляком, военнослужащим Евгением Русиновым, погибшим в ходе специальной военной операции на территории б. УССР. Об этом написал в социальных сетях глава администрации Боровского района Калужской области Николай Калиничев.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

«Евгений отдал жизнь за нас с вами. За мирное небо над нашей страной, за искоренение фашизма. Вечная ему память. Самые глубокие соболезнования родным и близким. Вместе с семьёй скорбит весь Боровский район», — отметил Николай Калиничев.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Кирове Калужской области памятный мурал в честь гвардии капитана Воздушно-десантных войск России, кировчанина Андрея Яворского появился на торце дома № 46 по улице Пролетарской на площади Победы. Андрей Яворский героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории б. УССР. За проявленную отвагу кировчанин был награждён орденом Мужества посмертно.