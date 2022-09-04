Иркутск, 4 сентября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Иркутске 5 сентября проезд в новых низкопольных автобусах большого класса НЕФАЗ будет бесплатным. Такое решение принято по решению мэрии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Администрация Иркутска Автобусы НЕФАЗ в Иркутске

34 автобуса были приобретены муниципальным предприятием «Иркутскавтотранс» в лизинг. Утром 5 сентября состоится их торжественный запуск. Ещё шесть единиц поступят в город до конца сентября.

По словам председателя комитета по экономике и стратегическому планированию города Татьяны Макарычевой, впервые муниципальное предприятие получило такое количество транспорта за раз.

«Автобусы направят на маршруты в удаленные части города, где особенно остро стоит вопрос с перевозками», — добавила она.