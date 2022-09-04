Киев, , 13:00 — REGNUM В ночь на 4 сентября и утром в воскресенье не было зафиксировано обстрелов ВСУ по территории Запорожской АЭС и Энергодару. Об этом 4 сентября рассказал представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Запорожская АЭС

«В Энергодаре, на данный момент, спокойно, на АЭС тоже слава богу, ничего не прилетало. По крайней мере, по состоянию на данный момент», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Также Рогов утончил, что миссия МАГАТЭ в рабочем порядке будет находиться в Энергодаре, по предварительным данным, до 5 сентября и выдвинется оттуда 6 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации города Энергодар Александр Волга рассказал, что в ходе обстрела со стороны ВСУ один из снарядов киевских боевиков попал в энергоблок Запорожской АЭС.