Власти Запорожской области: Энергодар и ЗАЭС не обстреливали ночью и утром
Киев, 4 сентября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В ночь на 4 сентября и утром в воскресенье не было зафиксировано обстрелов ВСУ по территории Запорожской АЭС и Энергодару. Об этом 4 сентября рассказал представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«В Энергодаре на данный момент спокойно, на АЭС тоже, слава богу, ничего не прилетало. По крайней мере по состоянию на данный момент», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».
Также Рогов утончил, что миссия МАГАТЭ в рабочем порядке будет находиться в Энергодаре, по предварительным данным, до 5 сентября и выдвинется оттуда 6 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации города Энергодар Александр Волга рассказал, что в ходе обстрела со стороны ВСУ один из снарядов киевских боевиков попал в энергоблок Запорожской АЭС.