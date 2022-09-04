Лейпциг, Германия, 4 сентября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Главный тренер немецкого футбольного клуба «Ред Булл Лейпциг» Доменико Тедеско может быть в ближайшее время отравлен в отставку из-за неудачного старта в сезоне. Об этом 4 сентября сообщает издание Bild.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

По информации источника, руководство «быков» считает, что на данный момент команда не соответствует уровню амбиций с учетом подписания дорогостоящих новичков — Тимо Вернер и Давида Раума.

После пяти сыгранных матчей «Ред Булл Лейпциг», одержав лишь одну победу и набрав пять очков, располагается на одиннадцатом месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги 2022/23. 6 сентября «быки» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА встретятся с «Шахтером».