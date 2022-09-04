Абакан, , 12:58 — REGNUM В Хакасии за первые шесть месяцев 2022 года среднедушевые доходы населения составили почти 27 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

В ожидании зарплаты Сергій Ткаченко

В номинальных цифрах доходы местных жителей за год выросли на 12,6%, однако в реальных, с учётом роста цен на потребительские товары, уменьшились на 4,9%. В частности, средняя зарплата в регионе выросла на 12,1% в номинале (до 51,8 тыс. рублей), однако снизились в реальных цифрах на 4,7%.

«На 1 июля 2022 года средний размер назначенных пенсий по данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Хакасия составил 18 191,2 рубля и вырос за год на 16,8 процента. Реальный размер назначенных пенсий уменьшился на 1 процент», — добавили в службе статистики.