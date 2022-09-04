Москва, , 12:54 — REGNUM Посол РФ в Китае Андрей Денисов в скором времени покинет пост главы российской дипмиссии в Пекине после девяти лет работы.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ближайшее время я покидаю свой пост, о чем уже оповестил МИД Китая и дипломатические представительства других стран в Пекине», — передает его слова РИА Новости.

Денисов является известным российским карьерным дипломатом, с 2003 г. имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. На дипслужбе находится с 1992 г., за 30 лет карьеры успел поработать на различных важных должностях как в центральном аппарате МИД РФ, так и за рубежом.