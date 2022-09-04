Москва, , 12:50 — REGNUM Ассистент главного тренера национальной сборной России по футболу Валерия Карпина Виктор Онопко рассказал, когда российские клубы, по его мнению, могут вернуть в еврокубки.

Виктор Онопко и Алан Дзагоев Алексей Колчин. © ИА REGNUM

«Пять лет, три года? Нет, меньше. Не могу сказать конкретно, но, думаю, что отстранение российских клубов и сборной от еврокубков точно не продлится два или три года. Думаю, меньше чем через два года нас вернут в Европу», — цитирует Онопко издание «РБ Спорт».

Напомним, что российские футбольные клубы не принимают участие в розыгрышах еврокубков в сезоне 2022/23. Отечественные команды не выступают в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций по решению Союза Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА).