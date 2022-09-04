Москва, , 12:48 — REGNUM Российские и китайские военные корабли отработали совместные задачи в рамках учений «Восток-2022» в Японском море. Об этом 4 сентября сообщили в Минобороны России.

Боевой корабль Тихоокеанского флота России в Японском море Mil.ru

Суть учения заключалась в поиске и уничтожении условного противника, роль которого играла одна из подводных лодок проекта «Варшавянка». Подлодку обнаружил российский корабль «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», после чего попытался выйти с ней на связь и, не получив ответа, атаковал ее. После этого вертолеты Ка-27ПЛ сбросили на «противника» глубинные бомбы.

Учения проходят с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, их участниками стали более 50 тыс. человек.