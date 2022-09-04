Лондон, , 12:46 — REGNUM На сегодняшний день жизнь в собственном доме в Великобритании стоит ненамного меньше, чем отпуск на круизном лайнере по системе «всё включено». Об этом 4 сентября сообщает британская газета The Mirror.

Круизный лайнер (сс) Laura

По информации издания, к январю 2023 года, как ожидается, общая стоимость энергии, продуктов и бензина для одного британского домохозяйства будет составлять свыше £30 (порядка 2 тыс. рублей) ежедневно, в то время как одно место на круизном лайнере будет стоить на £19 (примерно на 1,3 тыс. рублей) дороже.

«На этой неделе мы открыли продажи на круиз продолжительностью 21 ночь, который состоится в январе. Среди причин невероятного спроса на него туристические агенты называют счета за электроэнергию», — рассказал газете директор по продажам одной из компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за резкого роста цен и стоимости жизни в Великобритании свыше половины (58%) учителей в стране раздают еду и одежду нуждающимся в этом школьникам.