Южно-Сахалинск, 4 сентября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Ростуризм держит под контролем ситуацию с туристами на Камчатке. Об этом 4 сентября сообщили в ведомстве.

Игорь Шпиленок Вулкан Ключевской (Ключевская сопка)

Отмечается, что работает круглосуточная горячая линия.

Между тем из-за непогоды вертолет со спасателями не смог сесть на Ключевском вулкане, где с 3 сентября их ожидает попавшая в ЧС группа туристов.

Совершавшая с 30 августа восхождение на вулкан Ключевской группа туристов с двумя гидами — всего 12 человек — обратилась к спасателям 3 сентября. Пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал и был без сознания. Гид сломал ногу. 4 сентября стало известно, что скончался шестой человек.