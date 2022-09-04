Москва, , 12:41 — REGNUM Представители министерств культуры России и Ирана достигли предварительной договорённости о проведении библиотечного форума в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Российская государственная библиотека — бывшая Румянцевская Vladimir Tokarev

Вопросы российско-иранского сотрудничества в сфере библиотечного дела обсуждались в ходе визита замминистра культуры и исламской ориентации Ирана Ясера Ахмадванда в Москву. Встреча Ахмадванда и замминистра культуры России Ольги Яриловой прошла в Российской государственной библиотеке.

Представители иранской делегации выразили заинтересованность в развитии связей между библиотеками Ирана и России. Стороны достигли предварительной договорённости о проведении библиотечного форума в следующем году.

«Обмен опытом, в том числе в сфере реставрации печатного наследия, будет полезен специалистам наших стран. Уверена, что взаимодействие библиотек станет флагманом нашего сотрудничества наряду с кинематографией и музейной сферой», — отметила Ярилова.

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