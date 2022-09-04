Исламабад, 4 сентября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Ущерб от наводнения в Пакистане может составить до 12,5 млрд долларов, согласно предварительным оценкам правительства. Об этом 4 сентября передает Geo.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Пакистана

«Комитет высокого уровня с участием представителей министерства финансов, министерства планирования, госбанка Пакистана, федеральный совет по доходам и других оценил, что бедность и безработица многократно возросли, увеличившись с 21,9% до более чем 36%», — отмечает телеканал.

На прошлой неделе власти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие страны оказать всю возможную помощь.

В результате продолжающихся в июня муссонных дождей и наводнений в Пакистане погибли около 1,3 тыс. человек, более 2 тыс. — ранены. Большая часть страны остается затопленной.