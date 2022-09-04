Сочи, Краснодарский край, , 12:35 — REGNUM Задержка не менее десяти поездов дальнего следования произошла в Сочи из-за дерева, упавшего на железнодорожные пути, и нарушения контактной сети. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба Северо-Кавказский железной дороги.

«Сегодня в 02:27 мск на однопутном участке пути между ст. Чемитоквадже и ст. Якорная Щель в Краснодарском крае в связи с падением дерева на железнодорожные пути и повреждением контактной сети допущен сбой графика в движении поездов. Вследствие происшествия на время до 3 часов задержаны пассажирские поезда дальнего следования», — отмечается в сообщении.

Задержаны поезда дальнего следования, следовавшие из Орска, Воркуты, Ростова-на-Дону, Челябинска, Тамбова, Москвы, Санкт-Петербурга, Кисловодска, Смоленска, Ижевска, Барнаула, Казани, Красноярска.

Железнодорожники принимают необходимые меры для минимизации задержки поездов.