Минск, , 12:30 — REGNUM Российская поп-группа «Тату» выступила в качестве хедлайнера на фестивале Ovion Show в Минске впервые после шестилетнего перерыва. Об этом 4 сентября сообщает Sputnik Беларусь.

Участницы группы «Тату» Лена Катина и Юлия Волкова Цитата из видеоинтервью

Фестиваль проходил на минском стадионе «Динамо» и выступление «Тату» проходило в течение менее 15 минут.

Солистки группы Лена Катина и Юлия Волкова вышли на сцену вместе, после чего коллектив исполнил три пенсии: All the Things She Said (англоязычная версия песни «Я сошла с ума»), «Не верь, не бойся, не проси» и «Нас не догонят».

Отметим, последний раз группа «Тату» выступала дуэтом в мае 2016 года во время выступления группы «Непоседы», исполнив только одну песню.