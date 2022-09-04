4 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Александр Погожев, , 13:40 — REGNUM Ежедневно в Донецк и его районы прилетает более 200 снарядов разного калибра, бьют ракетами из «Града», бьют натовскими системами вооружения. Удары приходятся по гражданской инфраструктуре: прилетает по жилым домам, магазинам, кафе, на проезжую часть, по которой ходит общественный транспорт.

Мариуполь Александр Погожев © ИА REGNUM

Цель террористов — запугать местное население, чтобы жители Донецка покинули город. Те, кто не смог терпеть издевательства со стороны нацистов, давно уехали либо на территорию Евросоюза, либо в Россию. В Донбассе остались те, кто никогда не отступит назад и будет стоять за родную землю до последнего вздоха.

Пенсионеры, жители Мариуполя Александр Погожев © ИА REGNUM

Эти люди ежедневно выходят на привычную для них работу: дворники метут тротуары, озеленители ухаживают за городскими аллеями, ремонтные бригады устраняют неполадки с электричеством, водой, газом, продавцы консультируют — все учреждения исправно работают. Под раскаты «прилётов» Донбасс живет обычной жизнью.

Во дворе многоквартирных домов после обстрела со стороны ВСУ Александр Погожев © ИА REGNUM

Жители Мариуполя набирают воду для дома Александр Погожев © ИА REGNUM

Надо успеть набрать технической воды, затем запастись питьевой водой, ведь неизвестно, когда дадут воду из-за постоянных обстрелов.

Жители Мариуполя везут домой воду Александр Погожев © ИА REGNUM

Надо успеть сбегать в магазин и в банк, где, как обычно, очередь. Кому-то надо снять деньги с российской карты, кому-то оплатить услуги. Банкомат в банке всего один. Чтобы на сотовый телефон зачислить средства, надо тоже идти в офис поставщика услуг связи и там в окошке с помощью оператора пополнить счёт. Это самый надежный вариант. Можно попробовать зачислить через терминал в магазине.

Жители Мариуполя подстригаются во дворе Александр Погожев © ИА REGNUM

Типичный двор в Мариуполе Александр Погожев © ИА REGNUM

В 16:00 город затихает, улицы становятся безлюдными, лишь по асфальту, шурша колесами, быстро проносятся автомобили, комендантский час с 23:00.

Мужчина с питомцем на руках попал под обстрел в Донецке Ярослав Громов © ИА REGNUM

Автомобиль после обстрела Донецка Ярослав Громов © ИА REGNUM

Если в Донецке раньше только шахтеры уходили каждый день на работу как последний раз, то сейчас каждый житель Донецка потенциальный смертник. Никогда не знаешь, куда прилетит.

Администрация Донецка после обстрела из HIMARS Ярослав Громов © ИА REGNUM

Трамвай в Донецке перегородил проезжую часть после обстрела Александр Погожев © ИА REGNUM

Весь Донецк — это гражданский социальный муниципальный объект. В нем нет военных, соединений частей, даже полиции на улице не видно. В нем живут обычные гражданские люди, в основном остались пенсионеры, женщины и молодежь. Каждый из них — мишень для укронациста.

Заколоченные фанерой окна в Мариуполе Александр Погожев © ИА REGNUM

Обращение к Богу Александр Погожев © ИА REGNUM

Фашисты бьют не только по гражданским людям, но и по священнослужителям, по храмам. Это говорит, что у террористов нет абсолютно ничего святого и их идеология уничтожать на своём пути всё, даже то и тех, кто не может ответить.

Храм Святого Апостола Андрея Первозванного в Донецке Александр Погожев © ИА REGNUM Почаевская икона Пресвятой Богородицы Александр Погожев © ИА REGNUM

В этом убедились жители Мариуполя, Лисичанска, Северодонецка, ежедневно в этом убеждаются обстреливаемые районы Донецка. Люди уже забыли, что такое крепкий сон. Они спят в полудреме, при первом громком хлопке подскакивают и бегут в дверной проём, ванную, туалет. Туда, где не завалит плитой. Это привычка, которая выработалась за девять лет.

Первомайск. Жилой дом после прилёта HIMARS Александр Погожев © ИА REGNUM

Также вырабатывается привычка смотреть под ноги и перед собой, чтобы не наступить на мину или не зацепить растяжку. Обостряется внимание, появляется много навыков, которые в мирной жизни не так развиты. Наряду с обычными житейскими хлопотами этот дополнительный набор компетенций одинаково необходим всем, независимо от возраста, пола и вероисповедания. Не заходить на «зелёнку» (в траву), не дергать проволоку, провода, не поднимать предметы, похожие на оружие, бежать в укрытие во время обстрела — всё это необходимо знать и выполнять автоматически. В противном случае статисты пополнят список убиенных.

Первомайск, здание пострадало от осколков и взрывной волны Александр Погожев © ИА REGNUM

Жительница Лисичанска после времени, проведенного в подвале Александр Погожев © ИА REGNUM Жители многоквартирного дома в Первомайске Александр Погожев © ИА REGNUM

Для Донецка каждый человек дороже золота. Нет такого номинала, чтобы компенсировать одного дончанина. Потому что они работящие, честные, умеют любить, комфортно обживаются даже там, где находятся всего на пару часов.

Гуманитарный проект «Буханка» помогает нуждающимся жителям Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

Волонтер из России в Донецке Ярослав Громов © ИА REGNUM

Поэтому их город построен основательно, на века. Поэтому он такой удобный, всё под рукой: пятачок для культуры, пятачок для студентов, пятачок для рабочих. Всё в этом городе организовано человеком и для человека, как для себя.

Мальчик катается на велосипеде в одном из дворов Мариуполя Александр Погожев © ИА REGNUM

Жители Мариуполя Александр Погожев © ИА REGNUM

Дончане никогда не уйдут, ни под каким натиском артиллерийских обстрелов. Этот город не просто стратегический объект, это символ веры в Россию и духа народа.