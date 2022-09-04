Донецк, 4 сентября 2022, 12:19 — REGNUM Число мирных жителей, пострадавших при обстрелах Горловки, возросло до трех. Об этом 4 сентября сообщили в штабе обороны ДНР.
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«ВСУ ранили троих мирных жителей в Центрально-Городском районе Горловки», — отмечается в сообщении.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о двух пострадавших в Центрально-Городском районе.
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